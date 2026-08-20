В ЛНР задержали двух мужчин, помогавших СБУ подготовить теракт против главы МВД

Задержанные в ЛНР мужчины собирали данные о военных объектах и передвижениях главы МВД региона Фото: Shutterstock.

В Луганской Народной Республике задержаны двое местных жителей, которые пытались помощь работникам СБУ подготовить теракт против министра внутренних дел региона. Об этом ТАСС рассказали в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, одного из задержанных, жителя Беловодского района, украинские спецслужбы вербовали во время его поездки в Харьков. Вернувшись домой, мужчина начал выполнять поручения СБУ. В его задачи входило: собирать и передавать сведения об обстановке в республике, а также следить за передвижениями и охраной главы МВД ЛНР. Все это делалось для разработки террористического акта против руководителя министерства.

В ФСБ уточнили, что впоследствии сообщник привлек к сотрудничеству знакомого из Марковского района. Он же в основном занимался сбором данных о местах расположения российских солдат и техники.

«Злоумышленники задержаны», - заявили в службе.

Ранее KP.RU информировал, что в Рязанской области задержали агента Киева. Им оказался гражданин России, который до 2022 года имел украинское гражданство. Мужчина собирал сведения об объектах Минобороны в регионе и передавал их противнику. По данному факту возбуждено уголовное дело.