С 1 сентября в России изменятся правила диагностики дорог и сбора данных на платных трассах

Минтранс: с 1 сентября вступят в силу нововведения в дорожном законодательстве. Фото: Razmik Zackaryan/GLOBAL LOOK PRESS

С 1 сентября в России поменяются правила диагностики автодорог, квалификационные требования к специалистам и порядок сбора данных владельцами платных трасс. Об этом сообщили в Минтрансе.

Так, с осени в отчеты по диагностике автодорог будут включать параметры трасс, фотофиксацию и рекомендации по ремонту. В ведомстве отметили, что поможет более эффективно осуществлять контроль за формированием и использованием дорожных фондов.

Кроме того, обновятся квалификационные требования к специалистам, в обязанности которых входит организация дорожного движения.

Вместе с тем, будет установлен перечень данных, которые должны формировать владельцы платных дорог — номер автомобиля, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор и фотофиксация.

Накануне Министерство транспорта РФ анонсировало ряд нововведений, которые начнут действовать в стране с первого дня осени 2026 года. Ключевые поправки затронут порядок возврата билетов, правила перевозки маломобильных граждан и условия допуска к управлению дронами.