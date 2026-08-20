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НовостиПроисшествия20 августа 2026 7:45

После атаки дронов ВСУ на Нижнекамск есть пострадавшие, им оказывают медпомощь

Раненые при ударах дронов ВСУ по Нижнекамску сейчас находятся под наблюдением врачей
Арина СЕРОВА
Раненые при ударах дронов ВСУ по Нижнекамску сейчас находятся под наблюдением врачей

Раненые при ударах дронов ВСУ по Нижнекамску сейчас находятся под наблюдением врачей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки украинских дронов на Нижнекамск есть пострадавшие, всем им сейчас оказывается срочная медицинская помощь. Ситуация находятся под наблюдением медиков. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Беспилотники ВСУ ударили по региону ранним утром 20 августа. Наибольшее число дронов было направлено на Закамскую зону. Благодаря координированным действиям мобильных групп и средств ПВО удалось предотвратить человеческие жертвы и избежать масштабных разрушений. Однако, к сожалению, не обошлось без раненых.

«Есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдателем врачей», - указано в публикации.

Согласно информации, глава республики Рустам Минниханов поручил всем службам оперативно ликвидировать последствия удара и обеспечить пострадавшим необходимую помощь. Также уточняется, что после ЧП фиксируются нарушения в работе промышленного кластера региона. Кроме того, при ударе БПЛА пострадали несколько жилых домов.

Ранее Минобороны РФ информировало, что силы ПВО в ночь на 20 августа сбили более 720 дронов ВСУ над регионами страны. Также вражескую технику уничтожали в акватории Черного и Азовского морей.