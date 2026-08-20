После атаки дронов ВСУ на Нижнекамск есть пострадавшие, им оказывают медпомощь

Раненые при ударах дронов ВСУ по Нижнекамску сейчас находятся под наблюдением врачей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки украинских дронов на Нижнекамск есть пострадавшие, всем им сейчас оказывается срочная медицинская помощь. Ситуация находятся под наблюдением медиков. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Беспилотники ВСУ ударили по региону ранним утром 20 августа. Наибольшее число дронов было направлено на Закамскую зону. Благодаря координированным действиям мобильных групп и средств ПВО удалось предотвратить человеческие жертвы и избежать масштабных разрушений. Однако, к сожалению, не обошлось без раненых.

«Есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдателем врачей», - указано в публикации.

Согласно информации, глава республики Рустам Минниханов поручил всем службам оперативно ликвидировать последствия удара и обеспечить пострадавшим необходимую помощь. Также уточняется, что после ЧП фиксируются нарушения в работе промышленного кластера региона. Кроме того, при ударе БПЛА пострадали несколько жилых домов.

Ранее Минобороны РФ информировало, что силы ПВО в ночь на 20 августа сбили более 720 дронов ВСУ над регионами страны. Также вражескую технику уничтожали в акватории Черного и Азовского морей.