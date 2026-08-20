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НовостиПроисшествия20 августа 2026 5:34

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 726 дронов ВСУ над регионами страны

ВС РФ отразили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны ночью 20 августа
Анастасия СУТОРМИНА
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 726 дронов ВСУ над регионами страны. Фото: Александр Река/ТАСС

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 726 дронов ВСУ над регионами страны. Фото: Александр Река/ТАСС

Средства противовоздушной обороны России за ночь 20 августа сбили 726 дронов ВСУ над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в МО РФ.

Российские военные отражали атаки в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали ночью 20 августа в регионе около 90 дронов ВСУ. Данные о повреждениях или пострадавших не поступали.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с вечера 19 августа и до утра 20-го числа на Московский регион летело около 250 дронов ВСУ. Большую часть беспилотников противника уничтожили на дальних рубежах.