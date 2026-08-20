Российские силы ПВО уничтожили за ночь 726 дронов ВСУ над регионами страны. Фото: Александр Река/ТАСС

Средства противовоздушной обороны России за ночь 20 августа сбили 726 дронов ВСУ над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в МО РФ.

Российские военные отражали атаки в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали ночью 20 августа в регионе около 90 дронов ВСУ. Данные о повреждениях или пострадавших не поступали.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с вечера 19 августа и до утра 20-го числа на Московский регион летело около 250 дронов ВСУ. Большую часть беспилотников противника уничтожили на дальних рубежах.