Убивший беременную любовницу пермяк заявил, что она сама попросила задушить себя

Сергей Маталасов был старше своей жертвы на 23 года. Фото: Борис Меркушев/личнаая страница убитой ВКонтакте

В Пермском краевом суде вынесли приговор 46-летнему Сергею Маталасову, его признали виновным в убийстве своей 22-летней беременной любовницы Марины Лобашевой. В разговоре с корреспондентом "КП-Пермь" заместитель начальника Верещагинского отдела СК Константин Тихонов рассказал, что Маталасов настаивал на том, что Марина сама просила задушить ее.

«На шее убитой отчетливо была видна полоса, - рассказывает «КП-Пермь» заместитель начальника отдела Константин Тихонов. - Эксперт сделал заключение, что девушка была задушена шнурком. Однако, мужчина категорически отрицал шнурок, настаивал на том, что задушил потерпевшую руками. Было видео, подтверждающее, что обвиняемый и девушка 6 апреля вместе уехали за город на машине. Мужчина говорил, что потерпевшая сама просила задушить ее».

Напомним, тело 22-летней Марины Лобашевой нашли 6 апреля этого года на свалке на окарине города Верещагино в Пермском крае. Вскоре по подозрению в убийстве задержали 45-летнего многодетного отца Сергея Маталасова. Во время допроса он признался в преступлении. Убийцу приговорили к 15 годам колонии.

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