Трупы находят каждый день: в небольшом городе произошла загадочная череда смертей Фото: REUTERS.

В Миннеаполисе за трое суток нашли три тела. Страшные находки сделаны в разных частях города, а последняя — прямо у известного каменного моста. Правоохранители пока не говорят о связи этих случаев, но жители встревожены произошедшим. Подробностями делится New York Post.

По данным полиции, последнее тело обнаружили возле Стоун-Арч-Бридж. Сотрудники университетского правоохранительного отдела нашли его, но детали смерти не разглашают. Это уже третья подобная находка за короткий промежуток времени.

Первое тело лежало в лесистой местности у реки Миссисипи, неподалеку от парка Ист-Ривер-Флэтс. Личность погибшей установили быстро — ей оказалась 56-летняя Карен Линн Согнесанд из соседнего города Мейпл-Гроув.

Второе тело нашли уже через день — оно лежало на берегу озера Бде Мака Ска. При этом тело уже было в сильной стадии разложения. Пока неизвестно, связаны ли эти три смерти между собой. Полиция не подтверждает криминальный характер происшествий.

Ранее на озере Ланиер в штате Джорджия мужчина утонул, пытаясь достать упавшую за борт шляпу. Этот водоём забрал уже более 230 жизнеей за последние годы.