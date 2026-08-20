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НовостиВ мире20 августа 2026 7:56

Россиянам стал недоступен въезд в Швейцарию для лечения

Генконсул Попов: Швейцария начала отказывать россиянам во въезде для лечения
Арина СЕРОВА
Генконсул Попов: Швейцария начала отказывать россиянам во въезде для лечения

Генконсул Попов: Швейцария начала отказывать россиянам во въезде для лечения

Фото: REUTERS.

Швейцария начала отказывать российским гражданам во въезде для получения медицинской помощи. Власти страны не желают разъяснять причины таких решений. Об этом рассказал генеральный консул России в Женеве Игорь Попов в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, о нескольких случаях отказа в визах для лечения ему стало известно от коллег-медиков, работающих с российскими пациентами. Причем до этого подобной практики не существовало. Попов отметил, что швейцарская сторона не предоставляет объяснений при отклонении заявлений. А ведь страдают от этого в первую очередь люди, уже успевшие оплатить медицинские услуги.

«Люди потратили деньги, которые в итоге пойдут в бюджет, перевели их в какую-то клинику, а им отказывают. Это ситуация исключительная», - возмутился генконсул.

Ранее KP.RU сообщал, что еще четыре европейских государства перестанут принимать загранпаспорта России без биометрических данных. Данное решение приняли Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Швеция. Правила начнут работать уже с 1 октября 2026 года.