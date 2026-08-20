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НовостиПолитика20 августа 2026 8:09

На Украине начали операцию по поиску «мертвых душ» в воинских частях

ГБР начало массовые обыски в воинских частях по всей Украине
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
На Украине начали операцию по поиску «мертвых душ» в воинских частях

На Украине начали операцию по поиску «мертвых душ» в воинских частях

Фото: REUTERS.

Государственное бюро расследований начало новую спецоперацию по проверкам в военной сфере. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, в фокусе внимания у властей так называемые «мертвые души». Власти ищут факты незаконных выплат и использование военнослужащих в качестве безвозмездной рабочей силы.

Операция "Справедливость для бойцов" включает более 70 обысков в военных частях Киевской, Одесской, Черниговской, Харьковской и Житомирской областей. Более 20 фигурантов могут быть задержаны сегодня. Проверки проходят вместе с Генштабом ВСУ для минимизации негативных проявлений в воинских частях.

Ранее KP.RU сообщил, что на Украине продолжают обнаруживать новые и новые коррупционные схемы. Отмечается, что недавно НАБУ разоблачило преступную организацию в офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского.