Welt: США и Европа хотят оставить себе ракеты Patriot, которые просит Зеленский. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

США и европейские страны не спешат передавать Украине ракеты Patriot, несмотря на постоянные просьбы Владимира Зеленского. Об этом заявил журналист Die Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, у украинской армии практически закончились зенитные ракеты для Patriot, в особенности PAC-3 — наиболее эффективные перехватчики.

«Зеленский постоянно просит эти ракеты у США, а также у стран Западной Европы, поскольку Украина крайне нуждается в них. Это вопрос жизненной необходимости, фактически вопрос выживания. Но пока, похоже, украинскому президенту не удалось добиться больших успехов», — сообщил Ваннер.

По словам журналиста, США и их союзники сами испытывают дефицит этих ракет.

«США и европейцы хотят сохранить их [ракеты - прим. ред.] для себя», — добавил Ваннер.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Зеленский готовит гневное обращение к Дональду Трампу. По ее словам, глава киевского режима попытается переложить вину за происходящее на Украине на американского лидера за отказ предоставить ракеты Patriot.