С торгов на Петербургской бирже ушла партия импортного бензина марки АИ-92

На Петербургской бирже продали 0,36 тысячи тонн импортного бензина марки АИ-92. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

На торгах Петербургской биржи в Мурманской области 19 августа было продано 0,36 тыс. тонн импортного бензина марки АИ-92 по цене 105 тыс. рублей за тонну с базиса «станция Кола». Это следует из обзора Национального биржевого ценового агентства.

«На текущих торгах был реализован автомобильный бензин АИ-92 (сертификат AmSpec) с базиса ст. Кола (ФСО), проданный объем составил 0,36 тыс. т, цена - 105 000 руб./ т», - говорится в обзоре.

Пресс-служба Петербургской биржи подтвердила ТАСС, что речь идет о реализации на бирже импортного топлива.

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. По его словам, были приняты все необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса - Евро-2, Евро-3, Евро-4.

18 августа на совещании Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом. Также он поручил не допускать скачков цен на бензин, держать на особом контроле розничные цены на заправках и при необходимости оперативно «ликвидировать возникающие дисбалансы» (то есть перераспределять топливо).