Импорт пошел: в правительстве рассказали о ситуации с топливом в России

Вице-премьер Новак: Россия начала импортировать топливо Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация уже начала импортировать топливо, также приняты необходимые нормативно-правовые акты для возможности выпуска топлива более низкого экологического класса. Об этом сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сейчас уже пошел импорт, и были приняты все необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо. более низкого класса - Евро-2, Евро-3, Евро-4», — сказал вице-премьер.

Напомним, 18 августа на совещании вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом. Также он поручил не допускать скачков цен на бензин, держать на особом контроле розничные цены на заправках и при необходимости оперативно «ликвидировать возникающие дисбалансы» (то есть перераспределять топливо).

За ситуацией на топливном рынке России следят и надзорные органы. Так, 18 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала новые предупреждения участникам рынка топлива в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях, а также в Хакасии. Ведомство выявило признаки нарушений у топливных компаний в регионах. Совместно с территориальными органами служба возбудила в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 41 дело.

В конце августа правительство России ввело новый временный запрет на экспорт топлива до 31 января 2027 года. Эти меры будут распространяться на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на российском топливном рынке.

Ранее KP.RU сообщал, что Минэнерго наблюдает улучшение ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов страны. Как заявил глава ведомства Сергей Цивилев, очереди на автозаправочных станциях уже сократились в 45 субъектах РФ.

Петербургская биржа запустила новый механизм поставок бензина. Решение было одобрено российским правительством. Механизм доступен через ОТП РЖД на условиях «франко-вагон станция отправления ОТП».