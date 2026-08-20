FT: ученые выяснили, что тромбы образуются совсем не так, как считалось ранее

Международная команда ученых выяснила, что тромбы образуются совсем не так, как считалось ранее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Международная команда ученых выяснила, что тромбы образуются совсем не так, как считалось ранее. Открытие может изменить подходы к лечению ран и нарушений свертываемости крови. Об этом пишет Financial Times.

Исследование провели в Институте Лауэ-Ланжевена во Франции, изучая реакцию свертывания крови, которая герметизирует рану и защищает от инфекции. Ключевую роль в процессе играет белок фибриноген - при контакте с воздухом он образует поверхностный слой, запускающий формирование защитной корочки.

До этого считалось, что молекулы фибриногена скапливаются на поверхности крови в виде одного наклоненного слоя. Эксперименты показали иное: белок остается плоским и складывается в несколько слоев, подобно листам бумаги. Это удалось выявить благодаря самому мощному в Европе нейтронному источнику. Он обнаруживает структуры, недоступные другим методам анализа.

Ученые подтвердили, что плоская упаковка - универсальное свойство фибриногена при контакте с воздухом. Открытие может улучшить лечение гемофилии и других нарушений свертываемости. Также благодаря новому знанию специалисты могут сделать эффективнее работу датчиков глюкозы у диабетиков. Кроме того, новые данные способны помочь в терапии острого респираторного дистресс-синдрома, при котором тромбы в легких мешают усвоению кислорода и часто приводят к смерти пациента.

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