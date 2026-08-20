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НовостиНаука20 августа 2026 8:27

FT: ученые выяснили, что тромбы образуются совсем не так, как считалось ранее

Ученые обнаружили, что защитная корочка на ране образуется тонкими слоями
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Арина СЕРОВА
Международная команда ученых выяснила, что тромбы образуются совсем не так, как считалось ранее.

Международная команда ученых выяснила, что тромбы образуются совсем не так, как считалось ранее.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Международная команда ученых выяснила, что тромбы образуются совсем не так, как считалось ранее. Открытие может изменить подходы к лечению ран и нарушений свертываемости крови. Об этом пишет Financial Times.

Исследование провели в Институте Лауэ-Ланжевена во Франции, изучая реакцию свертывания крови, которая герметизирует рану и защищает от инфекции. Ключевую роль в процессе играет белок фибриноген - при контакте с воздухом он образует поверхностный слой, запускающий формирование защитной корочки.

До этого считалось, что молекулы фибриногена скапливаются на поверхности крови в виде одного наклоненного слоя. Эксперименты показали иное: белок остается плоским и складывается в несколько слоев, подобно листам бумаги. Это удалось выявить благодаря самому мощному в Европе нейтронному источнику. Он обнаруживает структуры, недоступные другим методам анализа.

Ученые подтвердили, что плоская упаковка - универсальное свойство фибриногена при контакте с воздухом. Открытие может улучшить лечение гемофилии и других нарушений свертываемости. Также благодаря новому знанию специалисты могут сделать эффективнее работу датчиков глюкозы у диабетиков. Кроме того, новые данные способны помочь в терапии острого респираторного дистресс-синдрома, при котором тромбы в легких мешают усвоению кислорода и часто приводят к смерти пациента.

Ранее стало известно, что в Индии создали таблетку от рака. Она способна заменить целую химиотерапию. Подробности читайте на сайте KP.RU.