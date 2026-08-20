ВС РФ ударили «Геранью-4» по пункту радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом Фото: Shutterstock.

Вооружённые силы России нанесли удар беспилотным летательным аппаратом «Герань-4 Сикер» по пункту радиоэлектронной разведки Вооружённых сил Украины в Киевской области. Об этом 20 августа, в четверг, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В сообщении ведомства говорится, что кадры объективного контроля подтверждают нанесение удара с применением БПЛА «Герань-4 Сикер». Удар по пункту постоянной дислокации радиоэлектронной разведки ВСУ был произведён в районе населённого пункта Калиновка Киевской области.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 20 августа ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК, складам и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Поражены завод «Антонов» (производивший БПЛА «Лютый»), предприятие «Файер Поинт» (собиравшее ускорители для ракет «Фламинго»), склад с термобарическими авиабомбами М-900 и топливное хранилище в Броварах с 8 тыс. кубометров горючего.