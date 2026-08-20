КНДР произвела запуск ракеты, она упала в море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

КНДР произвела запуск, который, по предварительным данным, оказался баллистической ракетой. Об этом японских моряков и судовладельцев предупредила местная Береговая охрана, сославшись на поступившие данные.

Японские власти обратились к судам, находящимся в районе пуска, с настоятельной просьбой не приближаться к возможным обломкам ракеты. В случае их обнаружения капитанам предписано немедленно связаться с представителями Береговой охраны Японии. Такие меры предосторожности являются стандартными при подобных запусках.

Позже стало известно, что запущенная из Северной Кореи ракета уже упала, однако её координаты на данный момент неизвестны. Предполагается, что обломки рухнули в Японское море.

Реакция на прошлый пуск ракет из КНДР была и в Южной Корее. Администрация президента страны сообщила, что 12 августа было созвано экстренное совещание с участием профильных ведомств. Главной темой встречи стало обсуждение угроз, которые несет этот запуск для региональной стабильности.

В южнокорейской администрации выразили серьезную обеспокоенность возобновлением ракетных пусков со стороны КНДР. Представители власти напомнили, что предыдущий подобный инцидент с ракетой малой дальности был зафиксирован всего несколько дней назад — 6 августа. Нынешний запуск стал продолжением этой тревожной серии.