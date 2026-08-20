Тимур Родригез проиграл суд: подробности

Тимур Родригез с бывшей женой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда оставила без изменений решение Пресненского суда от 16 декабря 2025 года. Судебный орган отказал Тимуру Керимову (Родригезу) в иске к Анне Девочкиной (бывшая супруга шоумена — прим. ред.) о пересмотре условий алиментов, места жительства и порядка общения с детьми. Об этом стало известно из канала в «Максе» «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Отмечается, что это не первое судебное заседание в отношении уплаты алиментов между Керимовым и Девочкиной. В конце 2025 года шоумен уже подавал иск об уменьшении размера алиментов на детей, однако тогда суд также его не удовлетворил.

Фото из зала суда. Автор: канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Ранее KP.RU сообщил, что Тимур Родригез уже давно пришел в себя после развода. Более того, недавно он снова женился. Избранницей оказалась актриса Катя Кабак.