Google решила усложнить жизнь пользователям Android: установку сторонних приложений ужесточат Фото: REUTERS.

В Google ужесточили правила загрузки приложений из неизвестных источников на смартфонах с Android. Теперь пользователям придётся ждать целые сутки, прежде чем установить непроверенную программу.

Корпорация начала внедрение так называемого «расширенного сценария», о котором стало известно ещё весной. Механизм работает через системный сервис Android Developer Verifier. Данная мера направлена на борьбу с мошенниками, которые часто используют сторонний софт для кражи данных.

Для установки такого приложения владельцу устройства необходимо найти нужную опцию в настройках для разработчиков. Затем требуется подтвердить личность с помощью пароля или биометрии, перезагрузить телефон и выждать ровно 24 часа. Только после этого система позволит выбрать срок доступа к установке — на неделю или навсегда.

Важно, что новые правила касаются и обновлений уже установленных подобных программ. Если режим будет отключён, попытка обновить приложение от незарегистрированного автора закончится ошибкой.

Проверка разработчиков стартует в конце сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. А к 2027 году данные ограничения введут по всему миру.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин заявил, что владельцы смартфонов на базе операционной системы (ОС) Android в недалеком будущем могут столкнуться с теми же проблемами, что и пользователи iOS.