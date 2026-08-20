ФСБ задержала жителя Омска по подозрению в передаче Киеву данных для атак на НПЗ

Задержанный за передачу данных СБУ в Омске сам установил контакты с противником. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

В Омске ФСБ задержала местного жителя за то, что он передавал данные о местонахождении нефтеперерабатывающего завода спецслужбам Украины для осуществления атак. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.

«Задержанный установил контакт с представителями украинских спецслужб, которым передавал информацию в отношении объектов АО "Газпромнефть-ОНПЗ" в целях организации теракта с применением беспилотников», - следует из заявления.

У подозреваемого были обнаружены и изъяты средства связи. Правоохранители нашли доказательства, подтверждающие, что он шпионил в пользу Киева. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). По ней предусматривается наказание вплоть до пожизненного тюремного срока.

В ФСБ добавили, что до этого мужчина уже был судим. В сентябре 2025 года в отношении фигуранта было возбуждено дело за публичные призывы в Сети к совершению терактов на критически важных объектах Омска.

Ранее сообщалось, что в ЛНР задержали двоих мужчин, которые помогали Киеву подготовить теракт против главы МВД. Задержанные собирали сведения о передвижениях полицейского, а также о местоположении военной техники.