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НовостиВ мире20 августа 2026 8:54

В Германии нашли необычный способ привлечь молодежь в армию

В ФРГ начали завлекать молодых немцев в армию шаурмой
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
В Германии нашли необычный способ привлечь молодежь в армию

В Германии нашли необычный способ привлечь молодежь в армию

Фото: REUTERS.

Бундесвер привлекает молодых немцев в армию с помощью шаурмы. Об этом пишет издание Berliner Kurier.

В Лихтенберге любители этого стрит-фуда заметили, что шаурму начали продавать в особой упаковке. Там сразу следует предложение о дальнейшей военной карьере. Отмечается, что шаурма завернута в камуфляжную бумагу, которая содержит слоган: «Однажды карьера совсем».

Напомним, минобороны Германии поставило перед собой цель увеличить численность армии. Для этого молодых немцев всеми силами привлекают строить карьеру в вооруженных силах. Отмечается, что ФРГ продолжает политику милитаризации. При этом в Германии все чаще говорят о будущем конфликте. Причем своим врагом немцы выбирают Россию, хотя Москва не раз утверждала, что никому никогда не угрожала.