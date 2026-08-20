В Германии нашли необычный способ привлечь молодежь в армию Фото: REUTERS.

Бундесвер привлекает молодых немцев в армию с помощью шаурмы. Об этом пишет издание Berliner Kurier.

В Лихтенберге любители этого стрит-фуда заметили, что шаурму начали продавать в особой упаковке. Там сразу следует предложение о дальнейшей военной карьере. Отмечается, что шаурма завернута в камуфляжную бумагу, которая содержит слоган: «Однажды карьера совсем».

Напомним, минобороны Германии поставило перед собой цель увеличить численность армии. Для этого молодых немцев всеми силами привлекают строить карьеру в вооруженных силах. Отмечается, что ФРГ продолжает политику милитаризации. При этом в Германии все чаще говорят о будущем конфликте. Причем своим врагом немцы выбирают Россию, хотя Москва не раз утверждала, что никому никогда не угрожала.