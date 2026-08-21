Три года искал контакты с Киевом ради теракта в Москве: ФСБ показала видео задержания диверсанта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В августе текущего года сотрудники российских спецслужб задержали иностранного гражданина, который пытался нелегально пересечь российско-норвежскую границу после того, как собрал разведывательные данные о столичных объектах для совершения теракта. Об этом KP.RU сообщили в управлении ФСБ России, предоставив видео оперативной съемки.

Задержанный оказался экспертом в области дронов и искусственного интеллекта. По словам мужчины, с 2023 по 2026 год он активно отправлял заявки в территориальную оборону Украины и искал контакты в Telagram-каналах, поддерживающих Киев, чтобы предложить свои услуги по управлению беспилотниками, при этом он осознавал возможные последствия для себя.

Прибыв в Москву, злоумышленник провел разведку на столичных вокзалах, выясняя объемы перевозки нефтепродуктов грузовыми составами. Кроме того, его интересовали административные здания, органы госуправления и места массового скопления людей, а для сбора информации он попытался запустить в городе разведывательный FPV-дрон.

После завершения сбора данных диверсант попытался скрыться в Мурманске, чтобы оттуда уйти в Норвегию, однако был задержан сотрудниками спецслужб в аэропорту. На опубликованных кадрах видно, как нарушителя задерживают и надевают на него наручники.

Ранее сотрудники сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность трех несовершеннолетних жителей Приморского края, собиравшихся совершить теракт на объекте Росгвардии.