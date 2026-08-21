Три года искал контакты с Киевом ради теракта в Москве: ФСБ показала видео задержания диверсанта

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В августе текущего года сотрудники российских спецслужб задержали иностранного гражданина, который пытался нелегально пересечь российско-норвежскую границу после того, как собрал разведывательные данные о столичных объектах для совершения теракта. Об этом KP.RU сообщили в управлении ФСБ России, предоставив видео оперативной съемки.
Задержанный оказался экспертом в области дронов и искусственного интеллекта. По словам мужчины, с 2023 по 2026 год он активно отправлял заявки в территориальную оборону Украины и искал контакты в Telagram-каналах, поддерживающих Киев, чтобы предложить свои услуги по управлению беспилотниками, при этом он осознавал возможные последствия для себя.
Прибыв в Москву, злоумышленник провел разведку на столичных вокзалах, выясняя объемы перевозки нефтепродуктов грузовыми составами. Кроме того, его интересовали административные здания, органы госуправления и места массового скопления людей, а для сбора информации он попытался запустить в городе разведывательный FPV-дрон.
После завершения сбора данных диверсант попытался скрыться в Мурманске, чтобы оттуда уйти в Норвегию, однако был задержан сотрудниками спецслужб в аэропорту. На опубликованных кадрах видно, как нарушителя задерживают и надевают на него наручники.
Ранее сотрудники сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность трех несовершеннолетних жителей Приморского края, собиравшихся совершить теракт на объекте Росгвардии.
Сотрудники ФСБ задержали иностранца, который пытался назаконно пересечь российско-норвежскую границу. По данным силовиков, мужчина причастен к попытке запуска в Москве FPV-дрона для проведения разведки