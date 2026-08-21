Дроны-ждуны могут готовить для терактов: ФСБ предупредила россиян о тактике киевского режима Фото: REUTERS.

Сотрудники спецслужб обратились к гражданам с просьбой незамедлительно информировать ФСБ о любых обнаруженных беспилотниках или их фрагментах, поскольку украинские спецслужбы активно используют малые дроны для ударов по стратегическим объектам на территории России. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснил куратор центра боевой подготовки «Бессмертный Сталинград» Андрей Гимбатов, существует огромное разнообразие беспилотников, в том числе со встроенной взрывчаткой, с противотанковыми минами и так называемые дроны-ждуны, запрограммированные на конкретные цели. Он подчеркнул, что такие устройства могут применяться исключительно военными или специализированными центрами, а их появление в гражданских зонах может свидетельствовать о подготовке теракта.

Ведущий специалист-взрывотехник ФСБ России отметил, что официальный Киев не оставляет попыток нанести удары по важным объектам Москвы и области, но из-за отсутствия дальнобойных ракет противник вынужден использовать БПЛА малой дальности, которые собираются непосредственно на российской территории. Именно для этой цели вербовщики привлекают граждан, получивших прозвище «биодроны».

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб занимался производством дронов. При обыске у него было изъято 22 беспилотных летательных аппарата.