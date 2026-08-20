В РПЦ поддержали решение доставить мощи Дмитрия Донского в зону СВО

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Доставка частицы мощей Дмитрия Донского, обнаруженных в Архангельском соборе Кремля, к российским военнослужащим в зону боевых действий является разумным решением. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Кипшидзе отметил, что Дмитрий Донской — святой, проявивший себя как в духовных делах, так и на полях сражений, отстаивая суверенитет и независимость российского государства. По его словам, российские военнослужащие имеют потребность поклониться мощам благоверного князя.

«Я думаю, что это разумное решение», — сказал Кипшидзе.

В июле в Архангельском соборе Московского Кремля реставраторы обнаружили три саркофага над захоронениями великих князей, включая саркофаг Дмитрия Донского. Работы велись с благословения патриарха Кирилла. Антропологическое исследование подтвердило, что останки действительно принадлежат князю. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал об обнаружении на останках князя Донского следов тяжелой травмы.