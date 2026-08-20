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НовостиВ мире20 августа 2026 9:24

Euractiv: Швеция может столкнуться с дефицитом рыбы для сюрстремминга

Запасы рыбы в Балтийском море резко сократились, что ставит под угрозу производство любимого шведского деликатеса
Анна АДАМАЙТЕС
Euractiv: Швеция может столкнуться с дефицитом рыбы для сюрстремминга

Euractiv: Швеция может столкнуться с дефицитом рыбы для сюрстремминга

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Швеция из-за истощения рыбных запасов в Балтийском море может столкнуться с дефицитом морепродуктов для своего традиционного деликатеса — ферментированной сельди сюрстремминг, сообщает издание Euractiv.

«Будущее традиционного деликатеса под вопросом из-за истощения запасов балтийской рыбы… Запасы рыбы от сельди до трески резко сократились в последние годы, что приводит к сокращению вылова и уменьшению поставок для приготовления сюрстремминга», — говорится в публикации.

Причиной сокращения запасов названы загрязнение Балтийского моря, промышленный рыбный промысел и использование рыбы для производства кормовых продуктов. По данным исследовательского фонда Baltic Waters, около 70% шведского улова сельди перерабатывается в рыбную муку. Запасы сельди в некоторых районах в начале 2000-х были на 50–80% ниже, чем в 1990-х.

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