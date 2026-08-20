Комары стали хитрее: биолог рассказал, как приспособились насекомые

Отдельные популяции приобрели устойчивость к некоторым инсектицидам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Комары могут доставлять людям все больше неприятностей не только из-за своей численности. Насекомые меняют поведение и приспосабливаются к условиям, которые раньше могли ограничивать их распространение. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, какие изменения произошли с комарами. Об этом пишет «Абзац».

«Некоторые виды изменили свое поведение – стали кусать, например, в дневное время, когда человек или животное находятся в тени, иногда не только на улицах, но и внутри помещения», – объяснил Сафонов.

По словам специалиста, теплые зимы и жаркое лето способствуют расширению ареала комаров на север. Из-за этого может увеличиваться число поколений насекомых за сезон и меняться сроки их появления. Некоторые виды также научились переносить засуху и заморозки.

Изменения коснулись и городской среды. Комары используют для размножения искусственные емкости, подвалы и канализационные системы. Кроме того, регулярные химические обработки привели к тому, что отдельные популяции приобрели устойчивость к некоторым инсектицидам.

Ранее биолог Юрий Гниненко рассказал, почему комары могут становиться переносчиками опасных инфекций и представлять угрозу для человека. По словам специалиста, насекомое способно передать человеку микроорганизмы вместе со слюной после укуса.