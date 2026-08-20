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НовостиВ мире20 августа 2026 9:33

В Германии назвали число жертв аномальной жары: таких цифр не было больше 30 лет

В Германии от аномальной жары погибли 14 тысяч человек
Семен ЗИМИН
В Германии назвали число жертв аномальной жары: таких цифр не было больше 30 лет

В Германии назвали число жертв аномальной жары: таких цифр не было больше 30 лет

Фото: REUTERS.

В Германии текущим летом жара унесла жизни почти 14 тысяч человек. Это самый высокий показатель смертности от высоких температур как минимум за последние три десятилетия. Такую тревожную статистику обнародовал Институт Роберта Коха (RKI), ссылаясь на данные федерального ведомства статистики и метеослужбы ФРГ.

Специалисты института проанализировали период с начала года по 9 августа. Согласно их подсчетам, общее число погибших из-за перегрева достигло 14 тысяч. Для сравнения, в 1994 году жара стала причиной смерти 10,1 тысячи человек, а в 2018-м — 8,7 тысячи.

Основной удар стихия нанесла по пожилым людям. В возрастной группе старше 75 лет скончались 10,3 тысячи человек. Исследователи выделили два наиболее опасных временных отрезка: конец июня и стык июля с августом. При этом самая тяжелая ситуация сложилась с 22 по 28 июня, когда зафиксировали 9,6 тысячи летальных исходов.

Стоит отметить, что аналогичная проблема наблюдается и у соседей ФРГ. Ранее испанские власти сообщили, что в первой половине августа из-за аномальной жары скончались 1108 человек, что на 146 случаев больше, чем за тот же период годом ранее.