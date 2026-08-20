Как поставить на место токсичного коллегу: совет HR-эксперта

Токсичные сотрудники могут проявлять пассивную агрессию. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Токсичный коллега может серьезно влиять на атмосферу в коллективе, снижать мотивацию и заставлять других сотрудников избегать инициативы. Карьерный консультант Зулия Лоикова рассказала, как поставить такого человека на место без открытого конфликта и жалоб начальству. Об этом пишет «Абзац».

«Поставить на место токсичного коллегу можно через спокойные, четкие границы, оперируя фактами без эмоций и «я-сообщениями». Пусть это будет звучать, например, так: «Когда в общей переписке ты говоришь, что я что-то не так сделал(а), я воспринимаю это как публичное обесценивание. Давай обсуждать проблемы один на один», – уточнила Лоикова.

По словам специалиста, токсичные сотрудники могут проявлять пассивную агрессию, обесценивать работу коллег, перекладывать ответственность и распространять сплетни. Если после общения с человеком появляются тревога или чувство вины, стоит обратить внимание на личные границы.

Лоикова советует не вступать в конфликт, а спокойно фиксировать конкретные случаи неподобающего поведения. Также важно заранее договориться в коллективе о правилах общения и обратной связи. Если сотрудник продолжает нарушать эти нормы, зафиксированные факты можно обсудить с HR-специалистом или руководителем.

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