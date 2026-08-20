Герой мема «Плохо, плохо, неважно» из Алтайского края погиб в зоне спецоперации

В Алтайском крае подтвердилась информация о гибели 51-летнего железнодорожника из поселка Кулунда Владимира, ставшего известным благодаря интернет-мему с фразой «Плохо-плохо, неважно». Мужчина скончался в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет «КП-Челябинск» со ссылкой на личный Telegram-канал погибшего.

В одном из последних постов в канале Владимира его близкие попрощались с ним, отметив, что он был хорошим человеком и верным другом.

Известность к Владимиру пришла в 2018 году после его участия в телепередаче «Давай поженимся». Тогда одна из девушек, пришедших на программу, отказалась строить с ним отношения, а его спокойная и немного печальная реакция на это быстро разлетелась по Сети. Именно та фраза, сказанная с невозмутимым лицом, превратила его в героя многочисленных видео и картинок.

На момент гибели Владимиру был 51 год. Обстоятельства его службы и детали прощания в публичном доступе не раскрываются.

Ранее стало известно о тяжелой потере для всей Калмыкии. Уроженец республики, Герой России Наран Очир-Горяев погиб в зоне проведения спецоперации.