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НовостиПолитика20 августа 2026 10:09

В Кремле рассказали о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Песков: точных дат визита Уиткоффа и Кушнера в РФ нет
Семен ЗИМИН
В Кремле рассказали о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

В Кремле рассказали о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент конкретные даты визита в Российскую Федерацию спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера не согласованы.

Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на отсутствие точного графика, эти гости всегда будут желанны в Москве как для российских коллег, так и для самого Владимира Путина.

Ранее в Кремле уже комментировали возможность приезда высокопоставленных представителей США. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что предстоящая встреча носит серьезный характер. По его словам, подобные переговоры требуют тщательной подготовки с обеих сторон.