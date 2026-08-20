В Кремле рассказали о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Москву Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент конкретные даты визита в Российскую Федерацию спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера не согласованы.

Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на отсутствие точного графика, эти гости всегда будут желанны в Москве как для российских коллег, так и для самого Владимира Путина.

Ранее в Кремле уже комментировали возможность приезда высокопоставленных представителей США. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что предстоящая встреча носит серьезный характер. По его словам, подобные переговоры требуют тщательной подготовки с обеих сторон.