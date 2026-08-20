Названа самая опасная инфекция в мире: ей болел каждый Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Грипп — самая опасная инфекция, уносящая больше жизней, чем Эбола или лихорадка денге. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Самая опасная инфекция в мире — это грипп, каждый сезон он уносит гораздо больше, чем всякие страшные названия: денге, эбола», — резюмировал академик в разговоре с РИА Новости.

Эпидемии гриппа начинаются со школ. Необходимо вакцинировать детей, педагогов и врачей. Причем Онищенко призвал не игнорировать сезонную вакцинацию, с ее помощью можно если не избежать заболевания, то перенести грипп в легкой форме.

Ранее KP.RU рассказал, как защитить себя и семью от гриппа в сезон простуд. Есть четкий план действий, который поможет избежать болезни.