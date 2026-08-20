Минх пояснил, что РФ не будет разрывать договоры с ЕС, ВТО и МВФ, поскольку они могут пригодится для диалога Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия не собирается разрывать соглашения и договора, которые она в прошлом заключила с Евросоюзом, НАТО, Всемирной торговой организацией и Международным валютным фондом. Причина кроется в том, что они могут пригодиться при восстановлении диалога с западными госудрствами. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх в беседе с ТАСС .

«По партнерству с НАТО, участию России в ВТО или в международных финансовых организациях - МВФ, [группе] Всемирного банка профильные министерства выступают против денонсации нашего участия», - сказал Минх.

По его словам, все эти сделки «не утратили свой потенциал» в плане построения диалога с западными странами. Данные документы еще могут сыграть важную роль в восстановлении связей между Москвой и международными организациями, отмечает полпред.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия по-прежнему открыта к предложениям США по завершению украинского кризиса. Как она сказала, Москва всегда готова рассмотреть мирные идеи.