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НовостиПолитика20 августа 2026 10:20

Силы ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб и 1504 дрона ВСУ

Российские силы ПВО отразили одну из самых массированных атак со стороны ВСУ
Семен ЗИМИН
Силы ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб и 1504 дрона ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб и 1504 дрона ВСУ

Фото: REUTERS.

За минувшие сутки российские военные отразили массированную воздушную атаку со стороны Киева. Системы противовоздушной обороны поразили одиннадцать управляемых авиабомб и более полутора тысяч беспилотников самолетного типа. Такие данные в своем отчете привело Министерство обороны Российской Федерации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 1 504 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали в ведомстве.

Помимо суточной сводки, в министерстве напомнили и об общей статистике с начала специальной военной операции. С февраля 2022 года наши защитники неба уничтожили 674 вражеских самолета и 284 вертолета. Кроме того, в списке трофеев значатся 669 зенитных ракетных комплексов и более 30 тысяч танков.

Результативной выдалась и минувшая ночь. Только за ночные часы 20 августа средства ПВО перехватили 726 дронов ВСУ. Эти цели были поражены в небе над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.