Виктор Бут предложил Канье Уэсту посетить Донбасс вместо концертов в Петербурге Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Общественный деятель и бывший американский политзаключённый Виктор Бут заявил, что анонсированные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге проводить сейчас неуместно. В разговоре с «КП-Петербург» он предложил рэперу вместо выступлений в Северной столице посетить Донбасс.

«Приехал бы он в Донбасс, пообщался бы с нашими парнями, стал бы героем», — сказал Бут. По его словам, сбор 80 тысяч человек на стадионе — не лучшая идея по нынешним временам, поскольку противник может попытаться дискредитировать систему безопасности.

Кроме того, Бут отметил, что у него есть вопросы к содержанию текстов Канье Уэста и его предыдущим заявлениям, включая поддержку нацистских идей. По словам собеседника издания, России следует уделять внимание отечественным трендам и исполнителям, а не западным. Делать упор на наши ценности.

Ранее KP.RU писал, что концертный директор Табриз Шахиди выразил сомнение в коммерческом успехе выступлений Канье Уэста, оценив организацию в миллиард рублей. Он заявил, что не надеется на продажу всех билетов и назвал популярность рэпера «бредовым фанатизмом».