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НовостиЗвезды18 августа 2026 10:05

«Бредовый фанатизм»: Концертный директор резко высказался о предстоящем концерте Канье Уэста

Директор Табриз Шахиди предрёк провал концерту Канье Уэста в России
Анна АДАМАЙТЕС
Табриз Шахиди предрёк провал концерту Канье Уэста в России. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Табриз Шахиди предрёк провал концерту Канье Уэста в России. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель компании «Империя Музыки», концертный директор многих известных артистов Табриз Шахиди выразил сомнение в коммерческом успехе предстоящих выступлений Канье Уэста в Санкт-Петербурге. По его оценке, организация двух концертов на «Газпром Арене» может обойтись примерно в миллиард рублей, но эти затраты, скорее всего, не окупятся.

«Я надеюсь на благоразумие нашего народа, который не будет тратить такие деньги на концерт фонограммного артиста. Это наше вечное пресмыкание перед Западом расстраивает», — заявил Шахиди в беседе с «КП-Петербург». Он добавил, что в Алма-Ате, где рэпер выступал недавно, полной продажи билетов не было, а популярность Канье Уэста по всему миру он назвал «бредовым фанатизмом».

Между тем, билеты на концерты Канье Уэста в Петербурге по минимальной цене 9 тысяч рублей были раскуплены за час, а VIP-ложи почти полностью разобраны.

Также KP.RU писал, что после анонса концертов Канье Уэста резко вырос спрос на железнодорожные и авиабилеты в Петербург на дни проведения шоу.