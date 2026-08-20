В Приморье перевернулся автобус: пострадали дети Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 августа в Уссурийском городском округе на трассе Доброполье – Николо-Львовское, между селами Пуциловка и Алексей-Никольское, автобус с детьми перевернулся из-за потери управления водителем. Об этом пишет издание «КП-Владивосток».

Информация о происшествии поступила в администрацию через ГОЧС. Глава округа Евгений Корж лично организовал помощь. Детей эвакуировали в село Алексей-Никольское и разместили там.

На месте работали врачи, в частности травматолог и педиатр. У детей серьезных травм нет, двое взрослых получили ушибы и доставлены в больницу Уссурийска. После медицинского осмотра детей и остальных пассажиров отправят во Владивосток. Прокуратура края уже возбудила уголовное дело по факту случившегося.

Ранее KP.RU сообщил, что 16 августа в Пермском крае в ДТП попал рейсовый автобус. Отмечается, что из-за аварии пострадали люди, несколько человек госпитализированы.