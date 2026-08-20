Еврокомиссия ужесточила выдачу временной защиты для украинцев: уклонистам больше на рады Фото: REUTERS.

Европейская комиссия ввела новое правило для украинских беженцев. Теперь при оформлении временной защиты мужчины призывного возраста должны официально подтвердить, что они не уклоняются от воинской обязанности.

Ранее власти Чехии отказали в выдаче статуса десяткам украинских мужчин. Причиной для этого стало отсутствие у заявителей документов, которые подтверждали бы исполнение ими воинского долга на родине. Европейские чиновники указали, что новые требования касаются не только первичных обращений, но и случаев, когда необходимо продлить уже имеющуюся защиту.

Эксперты отмечают, что таким образом Европа ужесточает свою миграционную политику по отношению к украинцам. Отказ в статусе грозит тем, кто не сможет предоставить справки о прохождении службы или наличии законной отсрочки. Эта мера призвана проверить, насколько добросовестно беженцы соблюдают законодательство своей страны.