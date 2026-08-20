UKMTO: Боевики захватили танкер в Аденском заливе и направили его в Сомали Фото: REUTERS.

В Аденском заливе боевики захватили танкер, следовавший в западном направлении. Как сообщает Центр морской торговли Великобритании (UKMTO), судно передало сигнал бедствия по УКВ-16 в 136 км к востоку от йеменского порта Аль-Мукалла.

Позже поступило подтверждение, что на борт поднялись шесть вооружённых лиц, которые взяли управление судном на себя и направили его в сторону Сомали. Власти проводят расследование. UKMTO призывает все суда в районе соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать о любых подозрительных действиях.

За три дня до этого инцидента UKMTO сообщало о похожем нападении у побережья Сомали. Тогда восемь вооружённых мужчин захватили грузовое судно в семи с половиной километрах от города Мареейо. Преступная активность в регионе остаётся высокой.