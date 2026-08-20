Оппозиционер Карапетян предложил Пашиняну отказаться от гражданства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения», предприниматель Самвел Карапетян, предложил премьер-министру Николу Пашиняну добровольно лишиться армянского гражданства.

«Почему Пашиняна не спрашиваете, почему он не отказывается от гражданства Армении? Столько бед принес этой стране, пусть откажется от гражданства. Ему тоже задайте этот вопрос», — указал политик в беседе с журналистами.

Ранее в парламенте страны произошел еще один инцидент с участием провластных сил. Депутаты от правящей партии «Гражданский договор» и их союзники стали шумно стучать по столам во время речи представительницы оппозиционной фракции «Армения» Кристине Варданян. Сама парламентарий расценила эти действия как неподобающее поведение и сравнила их с занятиями в детском саду.