HR-эксперт рассказал, что делать соискателям, если поиск работы затянулся

HR-эксперт дал совет тем, кто долго не может найти работу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Офисным сотрудникам потребуется чуть больше времени на поиск новой работы, чем линейному персоналу. HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, сколько может занимать поиск и как соискателям ускорить его. Об этом пишет «Царьград».

«Среднее время поиска работы офисного специалиста составляет 5,5 месяцев. Для руководителя высшего звена 9-12», – уточнил Мурадян.

По словам специалиста, при этом рынок труда сильно отличается в зависимости от сферы. В строительстве, логистике, рабочих профессиях, медицине и образовании по-прежнему сохраняется нехватка кадров.

Соискателям стоит учитывать особенности выбранной отрасли и не ограничиваться только отправкой резюме на вакансии. Мурадян советует заранее готовиться к более длительному поиску и при необходимости обращаться за помощью к карьерным консультантам.

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