Путин заявил, что говорил с патриархом Кириллом о найденных мощах князя Донского

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 19 августа провел разговор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, речь шла о недавно найденных мощах князя Дмитрия Донского. Об этом политик сообщил во время посещения Архангельского собора, где были найдены останки великого полководца.

Как известно, мощи были обнаружены в соборе случайно при реставрационных работах в июле. РПЦ подтвердила, что при экспертизе выяснилось: останки принадлежат Дмитрию Донскому - князю, который прославился победой в Куликовской битве 1380 года.

«Я вчера разговаривал со Святейшим, теперь знаю о его планах (насчет мощей Дмитрия Донского – прим. ред.)», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что подобная находка имеет большое значение не только для православной церкви, но и для всей российской истории.

Ранее помощник российского главы Владимир Мединский прокомментировал обнаружение останков князя Московского. Он назвал обретение мощей почти сказочным событием.