Патриоты заканчиваются сразу в двух смыслах: на Западе указали на чудовищный дефицит в ракетах для ПВО и в живой силе Фото: Bernd Wüstneck / dpa / picture-alliance / Global Look Press

ВСУ сталкиваются с критическим дефицитом личного состава, что приводит к появлению брешей в оборонительных рубежах городов. Одновременно с этим остро стоит вопрос с боеприпасами для систем ПВО: запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot практически исчерпаны. Такую информацию приводит журнал American Conservative.

Помимо нехватки солдат, украинская сторона испытывает серьезный голод в средствах противовоздушной обороны. Имеющиеся запасы перехватчиков к Patriot либо равны нулю, либо стремительно приближаются к этой отметке, как отмечается в материале издания.

В дополнение к этому, обозреватель Bloomberg Марк Чемпион прогнозирует, что грядущий зимний период станет самым тяжелым испытанием для Украины с начала конфликта. Причиной такого положения дел он называет именно катастрофическую нехватку ракет для систем ПВО.

По оценке автора, отсутствие необходимого арсенала для противокатерной обороны делает предстоящую зиму крайне суровой для страны. Все эти факторы в совокупности создают крайне напряженную ситуацию на линии боевых действий и в системе защиты городов.