Bloomberg: Украину ждет самая суровая зима за время конфликта Фото: REUTERS.

Украине предстоит пережить самую суровую зиму за время конфликта. Это произойдет из-за катастрофической нехватки ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

По словам автора материала, Украину из-за отсутствия средств противокатерной обороны ждет «самая суровая» зима за весь период конфликта.

Ранее Владимир Зеленский признал критическую проблему ПВО. Он заявил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. На этом фоне премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупреждал, что предстоящая зима может оказаться сложнее предыдущей.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер обвинил Зеленского в бездействии после ударов по Украине. Он также согласился с тем, что предстоящий сезон будет для украинцев «очень черным, темным, холодным, катастрофическим».