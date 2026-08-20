Посольство РФ: заявление журналиста FAZ создают угрозу для россиян в ФРГ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заявление журналиста FAZ о русских опасно для россиян, которые живут или находятся в Германии. Об этом заявили в российском посольстве.

«В Москве обратили внимание на недружественные и искажающие реальность заявления представителя МИД Германии Мартина Гизе на правительственной пресс-конференции в Берлине 19 августа», — говорится в заявлении дипломатического ведомства РФ. Также в посольстве РФ призвали граждан России быть осторожнее.

Напомним, немецкий журналист во время разговора с главарем киевского режима Владимиром Зеленским спросил, помогают ли деньги Запада «убивать русских». Несмотря на то, что в Германии осудили слова репортера, извинений за них не последовало. Хотя и в ФРГ также потребовали наказать репортера.