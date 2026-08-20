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НовостиПолитика20 августа 2026 11:21

Посол РФ указал на двойные стандарты Берлина

Посол Нечаев заявил о недружественных заявлениях МИД Германии
Мария СПИРИДОНОВА
Посол Нечаев заявил о недружественных заявлениях МИД Германии. Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Посол Нечаев заявил о недружественных заявлениях МИД Германии. Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Российское посольство в Германии призвало власти Берлина публично осудить слова журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, который призывал содействовать в убийстве русских. Об этом заявил посол ведомства Сергей Нечаев в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что подобные высказывания недопустимы в публичном пространстве и требуют однозначной критики со стороны немецких властей, независимо от политической конъюнктуры. По его словам, замалчивание в подобных ситуациях может быть воспринято как их косвенное одобрение, что негативно повлияет на отношения России и ФРГ.

«Распространение бесчеловечных русофобских высказываний должно быть прекращено. Призываем германские власти дистанцироваться от заявлений корреспондента FAZ и выступить с осуждением любых проявлений ненависти в отношении русских людей», - заявил дипломат.

Ранее слова корреспондента FAZ прокомментировал замглавы СБ России Дмитрий Медведев. Политик пообещал, что сотрудник СМИ обязательно ответит за свои заявления.