«Она вся светилась»: отец растерзанной медведем туристки назвал дату прощания Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 22 августа состоится церемония прощания с 29-летней девушкой, погибшей от нападения медведя на Алтае. Трагедия случилась ночью 19 августа на турбазе «Исток» у села Артыбаш, когда хищник вытащил девушку из палатки прямо на глазах у жениха Ивана. Подробностями делится «КП-Барнаул».

Тело девушки доставят в областной центр, сейчас семья решает вопрос с транспортировкой. Отец погибшей рассказал, что ему не разрешают увезти дочь на своей машине, поэтому придётся обращаться к ритуальной службе. Родители готовятся к похоронам и просят о материальной поддержке, так как все средства уходят на организацию.

Погибшая была единственным ребёнком в семье. Отец признался, что дочь редко делилась с ним подробностями личной жизни, но перед поездкой объявила о серьёзных отношениях с возблюленным.

«Она так радовалась, была такая счастливая, что её отпустили, что она поехала с ним, понимаете? Она вся светилась. Звонила радостная, на эмоциях вся была. Такая счастливая», — поделился убитый горем мужчина.

Напомним, что страшная трагедия случилась в республике Алтай. Дикий медведь напал на туристку из Новосибирска прямо в палатке и утащил её в лес. Жених погибшей пытался отбить возлюбленную, но хищник не реагировал на него и нанёс девушке смертельные травмы.