Минтранс сообщил об изменениях в законодательстве для авиации с 1 сентября Фото: REUTERS.

В России с 1 сентября вступают в силу изменения в транспортном законодательстве, касающиеся авиации. Как сообщили в Минтрансе, нововведения затронут правила аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полётов на вертодромах, регистрацию воздушных судов и порядок проведения контрольных полётов.

Для вертодромов гражданской авиации вводятся федеральные авиационные правила, устанавливающие требования к готовности служб, технике и действиям при чрезвычайных ситуациях. Документ синхронизирован с международными стандартами ИКАО.

Кроме того, изменяются правила формирования и ведения Государственного реестра гражданских воздушных судов, новые нормы направлены на повышение прозрачности регистрационных процедур.

Ранее KP.RU писал, что в Минтрансе смягчили медицинские требования для внешних пилотов гражданских БПЛА. В ведомстве пояснили, что это позволит трудоустроить ветеранов СВО, которые уже имеют опыт управления беспилотниками.