Песков прокомментировал требование Федорова по выборам на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кремле указали на неоднородность киевского режима. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге в четверг прокомментировал недавнее обращение экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, который потребовал проведения выборов.

Представитель Кремля отметил, что киевский режим и вся «квазиполитическая поляна киевского режима», где кто-то «пытается рыбу ловить в мутной воде», а кто-то «ссылается на демократию» весьма неоднородны. При этом он подчеркнул, что позиция Москвы по вопросу легитимности киевского режима уже сформулирована президентом Владимиром Путиным.

Бывший министр обороны Украины Федоров ранее опубликовал на своем YouTube-канале видеообращение, в котором заявил о необходимости проведения выборов, несмотря на продолжающийся конфликт. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети Х расценил обращение Федорова как прямой вызов Зеленскому и демонстрацию его собственных президентских амбиций.