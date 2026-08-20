ЕК сообщила, что Украина не запрашивает средства ПВО по программе на €90 млрд. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Украина не запрашивает у Евросоюза средства противовоздушной обороны в рамках программы военного финансирования на 90 млрд евро. Как сообщили в Еврокомиссии, Киев требует только дроны, ракеты и истребители.

«Все запросы Украины касались только беспилотников, ракет и истребителей», — заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, ответив на вопрос журналистов Незалежной о том, почему Евросоюз не поставляет ей средства ПВО, хотя киевский главарь всё время призывает к этому. При этом представитель ЕК подтвердил, что Киев мог бы запросить и системы борьбы с баллистическими ракетами, но пока этого не сделал.

Ранее KP.RU писал, что США и европейские страны не спешат передавать Украине ракеты Patriot, несмотря на постоянные просьбы Зеленского, поскольку сами испытывают их дефицит. По словам журналиста Die Welt, у украинской армии практически закончились зенитные ракеты для Patriot, в особенности PAC-3, и союзники хотят сохранить их для себя.