Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский практически не имеет шансов на переизбрание в случае проведения выборов — украинское общество настроено на смену власти. Такое мнение в беседе с Politico высказал народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно его прогнозу, вне зависимости от того, кто станет оппонентом главаря киевского режима, победа во втором туре достанется «кому-угодно», но не Зеленскому. Железняк пояснил, что накопившиеся за последние годы проблемы «лягут тяжким бременем» на плечи Зеленского. Избиратели, считает нардеп, хотят обновления власти.

Полномочия Зеленского истекли еще в мае 2024 года. Выборы были отменены под предлогом всеобщей мобилизации, объявленной на Украине. На днях бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал на своем YouTube-канале видеообращение, в котором заявил о кризисе управления в стране и выступил за проведение выборов.

В Кремле прокомментировали обращение Федорова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал киевский режим неоднородным и напомнил, что позиция Москвы по вопросу легитимности киевских властей уже сформулирована президентом Владимиром Путиным.