26-летняя королева красоты умерла в собственный день рождения: семья держит в тайне причину

Путри Андриани Джуфича Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В Индонезии в свой день рождения скончалась 26-летняя королева красоты Путри Андриани Джуфича. Трагедия произошла 14 августа 2026 года, когда девушка должна была устраивать торжество. Об этой истории пишет портал Mothership.

В 2025 году Джуфича завоевала титул «Мисс Земля Индонезия», а также стала вице-мисс на конкурсе «Мисс Гранд Индонезия — 2025». Организаторы и семья пока не называют официальную причину ухода из жизни. В СМИ появилась неподтвержденная информация, что у девушки могла остановиться сердце.

Путри родилась в городе Манадо и начинала свой путь в индустрии красоты с победы в региональном отборе. После успеха на национальном уровне она вышла на международную арену, где жюри отметило её экологическую деятельность. На конкурсе она получила специальный приз за лучший социальный проект, связанный с защитой природы.

Помимо участия в конкурсах, девушка много времени уделяла экологии. Она активно выступала за сокращение мусора, очистку рек и проводила лекции для местных жителей. Также Путри пробовала себя в музыке и успела выпустить несколько авторских песен.

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