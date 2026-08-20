«Всё получилось»: «Веселый молочник» рассказал, как продвигаются его дела с получением гражданства

«Веселый молочник» рассказал, как продвигаются его дела с получением гражданства Фото: личная страница героя публикации Фото: СОЦСЕТИ.

Американский фермер Джастас Уолкер, известный как «Веселый молочник», рассказал, как продвигаются его дела в получении гражданства. Он заявил о разблокировке банковских карт с деньгами, собранными подписчиками для получения российского гражданства его женой и дочерьми. Об этом фермер рассказал в интервью РИА Новости.

«Слава богу, все получилось, карты разблокировали! Пару часов посидели в банке, да и все. Дистанционно не получилось совсем, пришлось ехать в Бийск», — резюмировал Уолкер.

Он напомнил, что счета были заблокированы из-за подозрения в мошенничестве. Кроме того, фермер заказал справки об отсутствии судимости для жены и детей из США. После получения документов семья подаст заявление на гражданство.

Ранее KP.RU передал слова Уолкера о том, зачем получать его жене и детям российское гражданство. Фермер отметил, что для него это принципиальный вопрос.