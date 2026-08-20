Маргарита Симоньян вступилась за девочку из Болохово, нарисовавшую «Смешариков»

Маргарита Симоньян Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Журналист Маргарита Симоньян вступилась за девочку из Болохово, которая нарисовала рисунок «Смешариков» и была обвинена в вандализме властями региона. Эту тему она подняла у себя в блоге в «Максе».

Симоньян напомнила чиновникам, что нельзя было публиковать фотографию ребенка, который тем более обвиняется в правонарушении. Ведь согласие от законных представителей девочки на публикацию фото они не получали. Журналист отметила, что если чиновники любят следовать букве закона так рьяно и всех обвинять, то важно было подумать и про себя.

Ранее KP.RU рассказал подробности инцидента в населенном пункте Болохово в Тульской области. Так, администрация обвинила несовершеннолетнего в вандализме после обнаружения детского рисунка.